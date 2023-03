Bellaflora und "das kleine Glück zwischendurch"

Ein großes Haustiersortiment, eine übersichtliche Wegführung, saisonale Produktempfehlungen: In der Vorwoche hat der renovierte Bellaflora in Amstetten neu eröffnet. Vor vier Jahren hat die Gartencenter-Kette die Filiale am Sitz in Leonding runderneuert und rollt das Konzept nun sukzessive auf alle 27 Standorte in Österreich aus. "Rund die Hälfte haben wir bereits renoviert", sagt Susanne Eidenberger.