"Das wäre ein Beitrag zu einem gerechteren Pensionssystem"

Rund vier Millionen unselbstständig Erwerbstätige gibt es in Österreich, ein Viertel von ihnen hat Anspruch auf eine betriebliche Zusatzpension. Dabei handelt es sich um eine ergänzende Leistung zur gesetzlichen Pension, die Arbeitgeber freiwillig gewähren können. Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbands der Pensions- und Vorsorgekassen, forderte am Mittwoch einen Vollausbau des Pensionskassensystems.

Untermauert wurde dies mit einer Studie, die der Fachverband beim Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo in Auftrag gegeben hat. "Wir haben uns angeschaut, welche Auswirkungen es hätte, wenn alle, die wollen, an diesem Modell teilnehmen können", sagt Wifo-Experte Thomas Url. Die unselbstständig Beschäftigten hätten die Möglichkeit, eine Lohnerhöhung in eine Einzahlung in eine Pensionskasse umzuwandeln. Dieses Modell wäre für den Arbeitgeber kostenneutral.

Dafür hat das Wifo zwei Szenarien berechnet: Einmal wurde ein Modell mit einer jährlichen Beitragshöhe von 2,5 Prozent der Bruttolöhne und -gehälter errechnet. Ein zweites Modell zeigt die Wirkung eines indexierten Geldbetrags von 150 Euro jährlich. Beide Optionen wurden für mehrere Ausbildungsstufen, Berufsgruppen, Voll- und Teilzeit sowie Männer und Frauen berechnet.

Ein Beispiel: Ersteres Szenario würde die Bruttoerstpension laut Url um 15 bis 19 Prozent höher ausfallen lassen als ohne eine betriebliche Vorsorge. Ein Ausbau der betrieblichen Altersversorgung könne die Einkommensungleichheit unter Pensionisten im Vergleich mit der reinen gesetzlichen Pension je nach Modell signifikant reduzieren. Der Umverteilungseffekt werde noch verstärkt, wenn es eine Förderung von 80 Euro jährlich gebe. Vor allem Geringverdiener und Teilzeitbeschäftigte würden profitieren.

Abhängig von der Zahl der Arbeitnehmer, die sich dafür entscheiden würden, würde die Förderung das Budget mit maximal 320 Millionen Euro jährlich belasten. Laut Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr wäre diese Summe trotz des Konsolidierungsbedarfs "gut investiertes Geld".

Andreas Zakostelsky (l.), Gabriel Felbermayr Bild: Anna Rauchenberger

"Eine Pensionskassen-Zusatzpension ist nicht nur ein finanzielles Plus im Alter, sondern auch ein Beitrag zu einem gerechteren und zukunftsfitten Pensionssystem", sagte Zakostelsky. Den Zugang solle es für alle geben. Altersarmut könne reduziert werden und mehr Menschen könnten an den Entwicklungen des Kapitalmarkts teilhaben. Seit 1990 hätten die Pensionskassen eine durchschnittliche Rendite von 4,7 Prozent erzielt.

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl