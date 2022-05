"Beim Milchpreis gibt es sicher noch Luft nach oben"

Den Weltmilchtag am 1. Juni nutzen Branchenvertreter traditionell dazu, um auf die Situation der Milchwirtschaft aufmerksam zu machen. Heuer seien die Zeiten "besonders spannend, weil es enorme Herausforderungen gibt", sagte Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, heute, Montag, bei einem Pressegespräch in Linz.

Wie die gesamte Landwirtschaft bleibe auch die Milchwirtschaft von Preissteigerungen für Futter, Diesel, Dünger und Energie nicht verschont. Was sich schon in den ersten beiden Pandemiejahren gezeigt habe, spitze sich nun durch den Krieg in der Ukraine zu. Bei einem der größten Kostenblöcke, der Fütterung der Rinder, hätten sich die Preise für Getreide und Eiweißschrote gegenüber dem Vorjahr um etwa 50 Prozent erhöht.

Dass infolgedessen die Milchbauern für ihre Milch mehr von den Molkereien erhalten, sei eine logische Konsequenz, so Waldenberger. Trotzdem sieht er den Plafond beim Milchpreis noch nicht erreicht. "Da gibt es sicher noch Luft nach oben, denn die Betriebsmittelpreise werden weiter steigen." Derzeit liegt der Milchpreis in Österreich zwischen 44 und 50 Cent netto pro Kilo, mit Zuschlägen für Bio-, Heu- und Bioheumilch.

Waldenberger plädiert für eine "Solidarität innerhalb der Wertschöpfungskette" und sieht vor allem den Handel in der Pflicht. Die Preise für Konsumenten in den Regalen würden und müssten steigen, auch weil große EU-Erzeugerländer wie Deutschland, Frankreich und die Niederlande weniger produzierten.

670 Melkroboter in 630 Betrieben

Aber nicht nur bei der gesamteuropäischen Milchmenge, sondern auch bei jener in Oberösterreich habe es zuletzt leichte Rückgänge gegeben, sagte Karl Dietachmair, Direktor der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Hatten Landwirte 2019 noch 1,091 Millionen Tonnen Milch an Molkereien geliefert, waren es im Vorjahr 1,082 Millionen. In Oberösterreich gibt es 6084 Milchlieferanten. Die Zahl der Melkroboter hat in der Pandemie zugelegt, auf 670 Anlagen in 630 Betrieben.