Beim Börsespiel ist weiter noch alles möglich

Den Gewinnern winken Preise im Wert von mehr als 39.000 Euro. Sie können sich jederzeit auf oon-boersespiel.at anmelden und mitspielen.

Deutlich mehr als 7000 Erwachsene und Schüler sowie mehr als 200 Schulklassen sind beim Börsespiel in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich schon dabei. Das Rennen an der Spitze in den unterschiedlichen Wertungen ist knapp, es ist weiter alles möglich.

Der Hauptpreis in der Erwachsenenwertung ist ein neuer Citroën C3, zur Verfügung gestellt von der Autowelt Linz und der Kepler-Fonds KAG. Der Zweitplatzierte bekommt Zertifikate-Gutscheine und einen Wellnessurlaub von Raiffeisen Zertifikate, der Drittplatzierte Fonds-Gutscheine von Schroders und Karten für die Konzertreihe "Klassik am Dom". In der Schülerwertung gibt es Karten für ein Heimspiel des LASK zu gewinnen.

