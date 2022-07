Studie: Beim Auto sitzt das Geld locker

Für Andreas Kreutzer ist die Lage eindeutig: „Wenn es so weitergeht, rückt eine Mobilitätswende in fünf oder zehn Jahren, wie das viele Experten voraussagen, in weite Ferne“, sagt der Geschäftsführer des Marktbeobachters Branchenradar, das zum Beraternetzwerk Kreutzer, Fischer & Partner gehört.