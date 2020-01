Bei uns ist Strom aus Kohle schon längst Geschichte

Womit die Deutschen noch kämpfen, hat Österreich fast hinter sich: das Verstromen von Kohle. In wenigen Wochen wird beim letzten Kohlekraftwerk Österreichs, Mellach bei Graz, das Feuer ausgehen. Es läuft noch über den Winter, weil ein Fernwärme-Vertrag erfüllt werden muss. In Oberösterreich wurde mit Riedersbach 1 im Jahr 2016 das letzte Kohlekraftwerk geschlossen, drei Jahre davor war bei Timelkam III Schluss.

Diese Kraftwerke wurden zu Beginn mit oberösterreichischer Kohle geheizt. Hinter diesem Brennstoff stand ein wichtiges Stück Industriegeschichte. Ende des 18. Jahrhunderts begann der Abbau von Braunkohle im Hausruck. Durch die Zusammenlegung der Grubenbesitze von Alois Miesbach, Rothschild und Graf Julien-Wallsee entstand 1856 die Wolfsegg-Traunthaler Kohlewerks- und Eisenbahngesellschaft AG (WTK) mit Sitz in Wien und einer Werksdirektion in Wolfsegg am Hausruck.

Nur mehr Industriedenkmal

1946 verstaatlicht, wurden in den Jahren 1955, 1963 und 1964 jeweils mehr als eine Million Tonnen an Braunkohle gefördert. Nachdem 1992 die Stilllegung beschlossen wurde, stellte man 1995 den Bergbau ein. Heute werden die Anlagen in Wolfsegg-Kohlgrub als Industriedenkmal und Veranstaltungsort genutzt.

Im Bergwerk Trimmelkam Bild: privat

Deutlich jünger als die WTK war die Salzach-Kohlebergbau-Gesellschaft (Sakog) mit Sitz in Trimmelkam, Gemeinde St. Pantaleon, im Grenzgebiet zu Salzburg. Geschlossen wurde sie aber auch in den 1990ern. Die Gründung erfolgte 1947 mit Beteiligung des Bundes, der Länder Oberösterreich und Salzburg sowie dem Gmundner Unternehmen Stern & Hafferl. Der Höchststand an Arbeitskräften wurde Ende der 1960er-Jahre mit 1200 Beschäftigten erreicht.

Seither ist Strom aus Kohle kein Thema mehr bei uns. Auch europaweit habe die Kohleverstromung keine Zukunft, sagt Werner Steinecker, Generaldirektor der Energie AG. International sehe es freilich ganz anders aus. "Man könnte fast von einer Renaissance der Kohle sprechen. Noch nie wurde weltweit so viel Kohle verbraucht als im Jahr 2018. Österreich kann dank Wasserkraft und anderer erneuerbarer Quellen auf Kohlestrom verzichten. Ein Luxus, den viele andere Länder nicht haben. (hn)

