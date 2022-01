Bei Oberösterreichs Mittelständlern kehrt der Optimismus zurück

62 Prozent der Unternehmen bewerten ihre Geschäftslage derzeit als positiv, im Vorjahr waren es nur 37 Prozent. Diese Zahlen gehen aus dem halbjährlichen Mittelstandsbarometer des Beratungsunternehmens Ernst & Young (EY) hervor. 600 Unternehmen wurden befragt.

"Es jammern zwar alle ein bisschen, aber dramatisch schlecht geht es nur einzelnen Branchen, etwa dem Tourismus. In der Industrie und im Gewerbe gibt es volle Auftragsbücher", sagt Erich Lehner, EY-Standortleiter in Linz. Im Bundesländervergleich stehe Oberösterreich am besten da, weil die Industrie als Zugpferd die Erholung treibe.

Profitiert hätten Klein- und Mittelbetriebe auch von staatlichen Hilfsmaßnahmen wie etwa der Kurzarbeit. Dennoch falle das Zeugnis für den Umgang der Politik mit der Coronakrise schlecht aus. Nur etwa ein Viertel der Unternehmen vergibt die Note "Sehr gut" oder "Gut". Jeder fünfte Betrieb hält den wirtschaftspolitischen Umgang mit der Krise laut Umfrage für nicht genügend.