Bei Evonik treiben Schörfling und Lenzing die Energiewende

Für Christian Kullmann glich diese Woche einem Wechselbad der Gefühle. Am Mittwochabend erlebte der 54-Jährige die Nullnummer von Borussia Dortmund gegen AC Milan in der Fußball-Champions-League während der achtstündigen Fahrt von Essen nach Oberösterreich. Heute, Donnerstag, gab der Manager Ausbauschritte von Evonik in den Werken in Schörfling und Lenzing bekannt.