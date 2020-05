Wie kommt Österreichs Wirtschaft wieder aus der Krise? Der Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS), Martin Kocher, erwartet, dass der Arbeitsmarkt am längsten für die Erholung benötigt. OÖNachrichten: Wie kommen wir als Volkswirtschaft wieder aus der Corona-Krise? Kocher: Leider kommt das nicht nur auf Österreich an. Die Voraussetzung ist, dass die Ausbreitung der Krankheit in Österreich eingedämmt und kleinflächiger auf weitere Ausbrüche der Krankheit reagiert werden kann. Wir dürfen uns