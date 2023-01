"Bei den Kunden ist Zurückhaltung zu spüren"

"Es ist nicht nur keine Normalität ein-, sondern der Krisenmodus zurückgekehrt", sagte Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich, am Donnerstag bei einem Pressegespräch in Wien. Ein Rundruf zeigt: Oberösterreichs Betriebe blicken teils optimistischer in die Zukunft. Aber auch hier gibt es zu Jahresbeginn tiefe Bremsspuren.