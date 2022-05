Behördengänge bis 2024 auch im Internet

"Es geht in der Digitalisierung immer besser, schneller und höher." Florian Tursky, neuer Staatssekretär für Digitalisierung und Breitband, bemühte ein abgewandeltes Motto der Olympischen Spiele bei seiner gestrigen Antrittspressekonferenz.

Der Politiker kündigte mit Finanzminister Magnus Brunner (beide VP) eine Digital-Offensive an, bestehend aus den Pflöcken Verwaltung, Infrastruktur und Bildung. Wie berichtet, waren die Digitalisierungs- und Breitbandagenden nach den Rücktritten von Margarete Schramböck und Elisabeth Köstinger vor drei Wochen ins Finanzministerium gewandert.

Brunner sagte, es gelte, den Schub der Digitalisierung durch die Corona-Pandemie zu nutzen. "Wir haben den enormen Bedarf gesehen, aber auch aufgezeigt bekommen, wo noch Defizite sind."

Führerschein auf dem Handy

Diese Defizite sehen der Finanzminister und der Staatssekretär unter anderem in der Verwaltung. Bis 2024 sollen in Österreich fast alle Behördengänge auch im Internet per Handy, Tablet oder Computer möglich sein. Eine zentrale Rolle soll dabei eine digitale Plattform für Ausweise aller Art spielen, etwa Führerscheine oder Zulassungsscheine. An einer solchen Plattform werde gearbeitet, hieß es.

Voraussetzung für die digitale Wende sei jedoch die Infrastruktur. Der flächendeckende Breitbandausbau bis 2030 ist im Regierungsprogramm verankert. Der 600 Millionen Euro schwere Fördercall für die zweite Breitbandmilliarde sei abgeschlossen, nun gehe es an die Verteilung, sagte Tursky. Wichtig sei Chancengleichheit in den Regionen: "Es muss egal sein, ob jemand eine Firma im Paznauntal oder in Wien aufsperrt."

Der dritte Pflock umfasse die digitale Kompetenz der Gesellschaft. Diese will die Regierung mit zielgerichteten Förderprogrammen verbessern. In neun von zehn Berufen seien digitale Kenntnisse Voraussetzung, merkte Tursky an.