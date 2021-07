Befreiungsschlag für Intertrading?

Das traditionsreiche Linzer Handelshaus Intertrading scheint wieder in ruhigere Fahrwasser zu kommen. Grund dafür sind maßgebliche Veränderungen in der Eigentümerstruktur, die dem Unternehmen in der jüngeren Vergangenheit vor allem bei der Kommunikation Richtung finanzierende Banken große Probleme bereitet hat.