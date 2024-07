Beeinträchtigte arbeiten in Geschäften: "Davon profitieren beide Seiten"

Stefanie und Anja schnuppern diese Woche bei Billa in Enns und helfen im Backshop mit.

In den Gängen der Billa-Plus-Filiale in Enns herrscht diese Woche Hochbetrieb: Zusätzlich zur Stammbelegschaft schnuppern 90 Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen (körperlich, psychisch, Seh- und Hörbeeinträchtigung). Sie räumen Ware ein, bedienen Kunden mit Gebäck, helfen an der Kasse. Einige machen erste Erfahrungen mit der "richtigen" Arbeitswelt.