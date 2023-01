Preiskampf: In vielen Regalen fehlen bereits Gummibärchen

Im in Deutschland neu aufgeflammten Streit um Einkaufspreise wirft Edeka-Vorstandsvorsitzender Markus Mosa den großen Lebensmittel-Herstellern deutlich überhöhte Forderungen vor. "Für 2023 liegen uns wieder massive Preisforderungen der großen Markenkonzerne auf dem Tisch. Und das zusätzlich zu den Preiserhöhungen, die bereits im vergangenen Jahr in Deutschland durchgesetzt wurden. Dagegen wehren wir uns", sagte Mosa in einem Interview am Wochenende.

Spar: Werden uns einigen

Jahr für Jahr feilschen auch in Österreich große Ketten wie Rewe und Spar erbittert mit Lieferanten um Preise und Konditionen. Bei diesen Preisverhandlungen im Lebensmittelhandel wird regelmäßig mit harten Bandagen gekämpft. Das bestätigt auch Spar-Sprecherin Nicole Berkmann: "Wir verhandeln hart im Sinne unserer Kunden und konnten uns bisher letztendlich immer einigen." Haribo-Engpässe gäbe es keine, so Berkmann.

Die zusätzlichen Preis-Forderungen von Lieferanten für 2023 belaufen sich laut Edeka bereits jetzt, im Januar, auf 1,2 Milliarden Euro. Das sei nur von der Hälfte der Markenhersteller, viele weitere Forderungen würden noch folgen. Bereits 2022 seien Preiserhöhungen von rund 1,5 Milliarden Euro angefallen. Die ursprünglichen Forderungen der Industrie seien mehr als doppelt so hoch gewesen.

Die "Lebensmittel-Zeitung" hatte zuvor berichtet, dass die Verhandlungen zwischen deutscher Industrie und Handel zum Jahresbeginn erneut eskalierten und die Preisdiskussionen aus dem Vorjahr ungebremst weitergingen. Edeka-Konkurrent Rewe rechnet laut dem Fachblatt ebenfalls mit einer Eskalation. Eine Entspannung bei den laufenden Preis-Streitereien sei nicht in Sicht. Von Rewe-Österreich gab es heute keine Reaktion auf den Preiskampf. Haribo habe de facto einen Lieferstopp verhängt, heißt es dazu in heimischen Medien.

Bestätigung findet man diesbezüglich, wenn man in Österreich etwa in eine Billa-Filiale (gehört zu Rewe) geht. Haribo, und damit die heiß geliebten Gummibärchen - sind in den Regalen derzeit nicht oder nur mehr vereinzelt zu finden. "Haben wir leider nicht mehr", heißt es etwa vom Verkaufspersonal in der Nähe von Enns. Es gäbe aber vergleichbare Produkte.

Autor Andreas Kremsner Redakteur Online