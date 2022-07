Bedarf an kurzfristigen Krediten steigt

Nach einem kontinuierlichen Anstieg in den vergangenen fünf Quartalen habe sich die Nachfrage nach Unternehmenskrediten im Zeitraum von April bis Juni noch einmal deutlich erhöht, berichtete die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) in einer Aussendung am Dienstag. "Die Banken haben zuletzt allerdings auch vermehrt Kreditanträge von kleinen und mittleren Unternehmen abgelehnt." Für das dritte Quartal erwarten die befragten Banken eine weiterhin steigende Nachfrage nach kurzfristigen Krediten.

Durch den russischen Angriffskrieg haben die Banken ihre Risikoanalysen angepasst und strengere Vergaberichtlinien für Kredite angelegt. "Weitere Verschärfungen sind absehbar", erwartet die Nationalbank.