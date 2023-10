Beamten-Gehaltsverhandlungen starten kommende Woche

Deren Delegation wird erstmals vom neuen Beamtenchef Eckehard Quin angeführt, der schon als stählerner Verhandler bei den Lehrern bekannt war. In Runde eins der Verhandlungen geht es traditionell darum, die Daten zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen außer Streit zu stellen. Gehaltsforderungen werden stets erst zu einem späteren Zeitpunkt gestellt. Um die Aufnahme der Verhandlungen hatte die Gewerkschaft vergangene Woche in einem Brief unter anderem an Kogler ersucht, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Die Gespräche dürften nicht einfach werden. Die hohe Inflation wird wohl auch bei diesen Verhandlungen im Zentrum stehen. Heuer hatte die Erhöhung zwischen 7,15 für hohe und 9,41 Prozent für niedrige Einkommen betragen.

Erhöhung der Gehälter, Monatsentgelte und Zulagen gefordert

In ihrem Brief hatte die GÖD vergangene Woche eine Erhöhung der Gehälter, Monatsentgelte und Zulagen verlangt, "die eine dauerhafte Sicherung und Stärkung der Kaufkraft aller öffentlich Bediensteten gewährleistet". Schließlich stelle der "enorme Preisanstieg sowohl im Energiebereich als auch bei Gütern des täglichen Bedarfs" eine Belastung dar.

