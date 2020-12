BBRZ-Gruppe: Änderungen in der Geschäftsführung

Roman Pöschl, schon bisher Mitglied, ist ab 1. Jänner neuer Sprecher der Gesamtgeschäftsführung. Er folgt Manfred Polzer, der in Pension geht. Neues Mitglied der Geschäftsführung ist Andreas Neubauer. Zudem gehören Christoph Jungwirth und Silvia Kunz dem Gremium an. Die BBRZ-Gruppe mit 3100 Mitarbeitern und einem Umsatz von 282 Millionen Euro ist einer der größten Anbieter im Bereich Erwachsenenbildung und Rehabilitation in Österreich.

