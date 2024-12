BayWa-Rettung: Lagerhäuser stellen 30 Millionen Euro auf

"Wir holen den Österreich-Anteil nach Hause", sagt Franz Schachinger, Obmann des größten Lagerhauses Österreichs (Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr): "Damit machen wir uns unabhängig von den Entwicklungen in Bayern." Wie berichtet, hat sich der angeschlagene BayWa-Konzern mit Gläubigern und Hauptaktionären auf ein Sanierungspaket geeinigt. Ein Teil davon ist, dass die BayWa ihren seit 1999 bestehenden Hälfteanteil an der Raiffeisen Ware Austria (RWA) in Korneuburg abgibt. Käufer ist die