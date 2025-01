Bayer und zwei Substanzen, die die Welt veränderten

Am Anfang eines der weltgrößten Pharma- und Agrarchemieunternehmens, der Bayer AG, stehen eine Männerfreundschaft und zwei Küchenherde. Mitte des 19. Jahrhunderts begannen sich die kurz zuvor entdeckten synthetischen Farbstoffe durchzusetzen, häufig auf der Basis von Steinkohlenteer (dieser fällt als Nebenprodukt bei der Gewinnung von Koks an). Der aus dem deutschen Wuppertal stammende Friedrich Bayer (geboren 1825), der eine Lehre in einer Chemikalienhandlung absolviert hatte, gab sich nicht