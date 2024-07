Bawag übernimmt deutsches Barclays-Privatkundengeschäft

Die Bawag Group kauft das deutsche Privatkundengeschäft der britischen Großbank Barclays. Mit dem Zukauf will die Bank ihre Präsenz in Österreich, Deutschland der Schweiz sowie den Niederlanden ausbauen, wurde am Donnerstag mitgeteilt.

Die Vermögenswerte der Barclays Consumer Bank Europe betrugen Ende März 2024 rund 4,7 Milliarden Euro und bestanden vor allem aus Karten- und Kreditforderungen. Die Bawag rechnet durch die Akquisition mit einem Beitrag zum Ergebnis vor Steuern von mehr als 100 Millionen Euro im Jahr 2027. Die Übernahme unterliege den üblichen Bedingungen, einschließlich regulatorischer Genehmigungen, und soll voraussichtlich im vierten Quartal 2024 bzw. im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Laut Bawag-Finanzvorstand Enver Sirucic gibt es keinen klaren Preis für die Übernahme. "Es gibt keinen eindeutigen Kaufpreis, wir übernehmen alle Verbindlichkeiten und alle Vermögenswerte", erklärte er bei einer Telefonkonferenz nach Bekanntgabe des Zukaufs.

"Diese Übernahme passt strategisch sehr gut zu uns, und zwar in Bezug auf das Produktangebot, die Marktpräsenz, den Kundenstamm und die Belegschaft in Hamburg, die vor allem eine starke Expertise im Kreditkartengeschäft einbringt", sagt Bawag-Vorstandschef Anas Abuzaakouk.

Die in Hamburg ansässige Sparte der britischen Großbank hat rund 700 Mitarbeiter, ist seit 1991 in Deutschland aktiv und hat mehr als zwei Millionen Kunden.

