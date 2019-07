Bawag steigerte im ersten Halbjahr den Gewinn

Die Kosten als Anteil der Einnahmen (Cost/Income-Ratio) sanken von 43,8 auf 42,9 Prozent. "Wir sind auf Kurs, all unsere Ziele für das Jahr 2019 zu erreichen", heißt es in der Aussendung der Bank. Konkret ist das ein Ergebnis vor Steuern von über 600 Millionen Euro, der 2020 auf über 640 Millionen Euro steigen soll. Die Cost/Income-Ratio soll heuer unter 43 Prozent und nächstes Jahr unter 40 Prozent liegen. Der Nettogewinn je Aktie soll heuer über 4,50 Euro und nächstes Jahr über 4,80 Euro liegen. Die Bawag Group AG ist die seit Oktober 2017 in Wien börsennotierte Holdinggesellschaft der Bawag PSK. Die Bawag weist ein Kernkapital (CET1) von 15,1 Prozent aus. Der Anteil fauler Kredite (NPL) liegt bei 1,8 Prozent. Wie angekündigt wurde die Hälfte des Gewinns von 2018 und damit 215 Millionen Euro als Dividende ausgeschüttet. Die Bawag wartet noch auf die Genehmigung, Aktien im Wert von bis zu 400 Millionen Euro rückzukaufen und einzuziehen.

