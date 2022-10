Wegen Swap-Urteil rutschte Bawag im dritten Quartal ins Minus

Aufgrund der vollständigen Abschreibung der gegen die Stadt Linz gebuchten Forderung von 254 Millionen Euro hat sich im dritten Quartal ein Nettoverlust von 58 Millionen Euro ergeben. Wie berichtet, hat der Oberste Gerichtshof im jahrelangen Swap-Prozess um eine verlustreiche Zinswette zugunsten der Stadt Linz und gegen die Bank entschieden. Bereinigt darum sei der Nettogewinn bei 132 Millionen Euro gelegen, so das Bankinstitut in einer Aussendung.

Das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 325 Millionen Euro sei bereits zu rund 65 Prozent abgeschlossen. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden teilweise bestätigt, also ein Ergebnis vor Steuern von über 675 Millionen Euro, allerdings wurden die operativen Kernerträge angepasst - auf ein Wachstum von rund neun Prozent.

"Unser operatives Geschäft blieb in den ersten neun Monaten 2022 stark, mit einem Ergebnis vor Risikokosten von 636 Millionen Euro und einer Cost/Income Ratio von 35,9 Prozent", so das Unternehmen. Weiters teilte die Bawag mit: "Trotz unserer niedrigen NPL Ratio von einem Prozent und der anhaltend robusten Qualität unserer Kredite über all unsere Geschäftsbereiche hinweg haben wir angesichts des aktuellen Marktumfelds und möglichen aufkommenden Gegenwinds beschlossen, vorsichtig zu handeln und daher unseren Management-Overlay um 21 Millionen auf 82 Millionen Euro erhöht.

Die durchschnittlichen Kredite an Kunden seien im Vergleich zum Vorquartal stabil und im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent angezogen. "In den ersten neun Monaten 2022 erzielten wir starke Ergebnisse", so Bankenchef Anas Abuzaakouk am Mittwochfrüh.