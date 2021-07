BAWAG erzielte bis Juni um die Hälfte mehr Nettogewinn

Positiv wirkten sich neben einem starken operativen Geschäft hauptsächlich geringere Risikokosten aus. Trotz teilweiser Lockdowns im ersten Halbjahr in den Kernmärkten glaubt das BAWAG-Management an eine Fortsetzung der allmählichen Normalisierung der wirtschaftlichen Aktivität im zweiten Halbjahr. Die Risikokosten schrumpften im Periodenvergleich um 59 Prozent auf 53 Mio. Euro und seien damit auf ein normales Niveau gesunken, hieß es am Montag. Ungeachtet des verbesserten makroökonomischen Umfelds als auch einer anhaltend positiven Entwicklung der Kundenbasis habe man beschlossen, keine Reserven aufzulösen.

Die Jahresziele für Eigenkapitalrendite (RoTCE, Return on Tangible Common Equity) und Cost-Income-Ratio (CIR) hebt die Bank für das Gesamtjahr 2021 auf rund 15 Prozent beim RoTCE und etwa 40 Prozent bei der CIR an, nachdem man im Halbjahr 13,2 bzw. 40,3 Prozent erreicht hat.