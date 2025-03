BAWAG 2024 mit mehr Einnahmen und Gewinn

Was mit einer Bank erzielbar ist, zeigt die Bawag Group

Die operativen Kernerträge legten um 5 Prozent auf rund 1,6 Milliarden Euro zu. Auch die Aktionäre sollen an dem Ergebnis teilhaben, das Management will die Dividende anheben und bei der Hauptversammlung 5,50 Euro je Titel vorschlagen. Für 2023 waren 5,00 Euro je Aktie ausgeschüttet worden.

"Unser Ziel war und wird es immer sein, eine starke Bilanz, solide Kapitalausstattung, niedrigen Bilanz-Leverage sowie eine konservative Kreditvergabe beizubehalten", heißt es in der Aussendung der Bank vom Dienstag. Im Vorjahr sei die operative Entwicklung stark gewesen. Der Nettozinsertrag wuchs um 5 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro an und der Provisionsüberschuss legte um 9 Prozent auf 309,9 Mio. Euro zu. Aber auch die Aufwendungen stiegen um 12 Prozent auf 545,1 Mio. Euro.

Kernkapitalquote legte zu

Dies sei der Konsolidierung der niederländischen Knab Bank, die mit November 2024 vollständig übernommen wurde, im vierten Quartal geschuldet gewesen. Die Kostenquote (Cost-Income-Ratio/CIR) verschlechterte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 33,5 Prozent.

Die Risikokosten gingen um 12 Prozent auf 81,8 Mio. Euro zurück. Die Quote notleidender Kredite (non-performing loans/NPL) lag bei 0,8 Prozent. Auch die Kapitalisierung blieb stark. Die harte Kernkapitalquote (CET1) legte um 50 Basispunkte auf 15,2 Prozent (nach Abzug der geplanten Dividende) zu. Die Eigenkapitalrentabilität (Return on Tangible Common Equity/RoTCE) stieg um 1 Prozentpunkt auf 26 Prozent zu. Für das laufende Jahr peilt die Bank einen Nettogewinn von über 800 Mio. Euro und eine Eigenkapitalrentabilität von über 20 Prozent an.

