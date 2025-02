Baustart: Sikla verlegt Zentrale nach Wels

Der Befestigungsspezialist Sikla will sich vergrößern: Das Unternehmen zieht dafür von Marchtrenk nach Wels. Im dortigen Gewerbegebiet Unterleithen wurde am Dienstag offiziell mit dem Bau der neuen Firmenzentrale für Österreich und Osteuropa begonnen. Bis Ende 2026 sollen ein Logistikzentrum, ein Büro- und Verwaltungsgebäude aus Holz sowie ein Betriebskindergarten entstehen. Sikla nimmt dafür 30 Millionen Euro in die Hand.

Das Unternehmen wurde 1967 in Baden-Württemberg gegründet, die Gruppe ist weltweit an 24 Standorten vertreten. 2024 wurden mit rund 850 Beschäftigten insgesamt 250 Millionen Euro umgesetzt. Sikla Österreich ist mit 78 Mitarbeitern und einem Umsatz von 28 Millionen Euro das zweitgrößte Unternehmen der Gruppe. Der Befestigungsspezialist ist in der technischen Gebäudeausrüstung und im industriellen Anlagenbau tätig.

Mit der neuen Zentrale, in der auch die Holding ihren Sitz haben wird, soll die Zahl der Mitarbeiter auf 130 aufgestockt werden. "An unserem neuen Standort in Wels entsteht das derzeit modernste Dienstleistungs- und Logistikzentrum der Sikla-Gruppe", sagt Geschäftsführer Reiner Klauß. Schwere manuelle Arbeiten würden dort künftig durch moderne Maschinen und automatisierte Systeme erleichtert.

VP-Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner sieht in dem Projekt ein Bekenntnis zum Industriestandort Oberösterreich und einen wichtigen Impuls für den Arbeitsmarkt. "Die Entscheidung des Unternehmens für die Übersiedelung nach Wels zeigt einmal mehr die wirtschaftliche Attraktivität der Stadt", sagt der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP).

