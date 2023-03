Bausparkassen wünschen sich Anhebung der Darlehen-Höchstgrenzen

Aufgrund der bereits "dramatischen Situation" fordern sie eine Anhebung der Darlehenshöchstgrenze von 240.000 auf 350.000 Euro.

"Wir haben seit 2010 in etwa eine Verdoppelung der Preise, die Darlehensobergrenze ist aber nur um 30 Prozent gestiegen", so die Generaldirektorin von Wüstenrot, Susanne Riess-Hahn. Vor allem für junge Familien sei es nahezu unmöglich, Eigentum zu erwerben, obwohl es die "Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben ist", so Riess-Hahn weiter.

Bauspar-Comeback

Weiters gehen die angekündigten Lockerungen bei den Kreditvergaberichtlinien den Bausparkassen nicht weit genug. Es brauche zusätzliche Nachbesserung, etwa die vollständige Anrechnung bestehender Immobilien als Sicherheit. Aktuell können nur 80 Prozent angerechnet werden.

Laut Christian Reingruber, Vorstandsvorsitzender der s Bausparkasse, ist die vorgeschriebene Eigenmittel- und Schuldenquote "kein allzu großes Problem". Eine Ausnahme für junge Kreditnehmer unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einkommensentwicklung sei jedoch "wünschenswert".

Wie die OÖN kürzlich berichteten, erlebt Bausparen laut Reingruber derzeit ein "Comeback". Die Zahl der abgeschlossenen Verträge lag im Jänner und Februar 2023 bei 107.900 (plus 75 Prozent im Jahresvergleich). Derartige Wachstumsraten habe man in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr gesehen. Reingruber geht von einer Fortsetzung des Trends aus.

Schon gehört? Die OÖN haben einen Wirtschaftspodcast - mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher. In der aktuellen Folge ist RLB-OÖ-Generaldirektor Heinrich Schaller zu Gast. Hören Sie rein:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper