Baukosten stiegen um zehn Prozent

Zu Jahresende hat sich die Dynamik aber abgeschwächt. "Im Dezember 2022 gingen die Kosten im Vergleich zu November in sämtlichen Bausparten zurück, nachdem auch schon im November die Kosten leicht unter denen des Vormonats lagen", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Besonders stark war der Kostenanstieg bei Stahlprodukten, was sich beim Brückenbau niederschlug.

