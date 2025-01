Der Linzer Baukonzern Swietelsky kauft in Großbritannien zu: Wie am Mittwoch bekannt wurde, übernimmt Swietelsky die englische Harry Needle Railroad Company mit mehr als 30 Beschäftigten und einer Betriebsleistung von rund neun Millionen Euro. Über die Kaufsumme wurde nichts bekannt.

Die HNRC mit Sitz in Worksop wartet, repariert und vermietet Lokomotiven und Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen betreibt auf einem Gelände von 14 Hektar in Worksop eine Mehrzweckanlage für Bahndienstleistungen. Mit der Übernahme erweitert Swietelsky das Portfolio in Großbritannien um Schlüsselbereiche wie Lokomotivreparaturen, Flottenmanagement und Gleisvermietung.

Die Übernahme ermögliche eine erhebliche Steigerung der Kapazitäten für Maschinenrevisionen und zukünftige Innovationen wie die Umrüstung von Schienenfahrzeugen auf europäische Zugsicherungssysteme, sagt Swietelsky-Vorstandschef Peter Krammer. Die Position als eines der führenden europäischen Bauunternehmen im Bereich Bahninfrastruktur soll ausgebaut werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper