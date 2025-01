Baukartell: Geldstrafe in Höhe von 110.000 Euro gegen Pichler Bau

Pichler habe im Bereich Tiefbau an kartellrechtswidrigen Preisabsprachen und/oder Preisabstimmungen, Marktaufteilungen und Informationsaustausch mit Wettbewerbern teilgenommen.

Das Kartellgericht verhängte auf Antrag der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) rechtskräftig eine Geldstrafe gegen das Unternehmen in Höhe von 110.000 Euro, wie die BWB am Freitag mitteilte. Pichler habe im Bereich Tiefbau an kartellrechtswidrigen Preisabsprachen und/oder Preisabstimmungen, Marktaufteilungen und Informationsaustausch mit Wettbewerbern teilgenommen, hieß es weiter.

Geminderte Geldstrafe

Pichler habe außerhalb des Kronzeugenprogramms zur Aufklärung des Sachverhalts beigetragen, so die Behörde. Die BWB hatte daher eine geminderte Geldstrafe beantragt.

Das Baukartell, das sowohl den Hoch- als auch den Tiefbau betraf, ist 2016 aufgeflogen. Es handelt sich um das größte aufgedeckte Kartell in der Geschichte der Zweiten Republik. Entdeckt wurde das Baukartell, als 2016 bei der Kärntner Baufirma Kostmann ein Ordner gefunden wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Etzi eröffnet neue Zentrale: Wenn Roboter Ziegelwände bauen (OÖNplus)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper