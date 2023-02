Der Streit um die Baukosten-Obergrenze im sozialen Wohnbau spitzt sich zu. Am Mittwoch gab es in der Bauakademie in Steyregg eine Krisensitzung der Bauinnung mit Eigentümern und Chefs von 15 Baufirmen, die insgesamt mehr als 3000 Mitarbeiter beschäftigen – zum Beispiel Kieninger, Haller, Brüder Resch, Holzhaider, Priesner und Pesendorfer.