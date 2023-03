Bauhaus eröffnet neuen Standort in Sankt Pölten

Am Freitag hat das Unternehmen einen neuen Standort in der niederösterreichischen Landeshauptstadt Sankt Pölten eröffnet. Es handelt sich um den 21. in Österreich.

In das Fachzentrum investierte Bauhaus mehr als 25 Millionen Euro und schuf 100 Arbeitsplätze. Der Standort gliedere sich in 15 Fachabteilungen, 120.000 Produkte seien auf 16.000 Quadratmetern Verkaufsfläche gelistet.

Seit 1972 in Österreich

Bauhaus gehört zu den größten Baumarktketten in Europa. Die Idee geht zurück auf den deutschen Unternehmer Hans-Georg Baus: Er gründete die Baumarktkette 1960 nach US-amerikanischem Vorbild. 1972 erfolgte mit dem Linzer Standort der Einstieg in den österreichischen Markt, 1982 übersiedelte Bauhaus seine Österreich-Zentrale nach Wels. Auf Österreich entfielen laut Firmenbuch zuletzt rund 390 Millionen Euro Umsatz.

