Baufirma schlittert in Insolvenz

Die BB-Bau GU GmbH mit Sitz in Haid bei Ansfelden hat heute, Donnerstag, beim Landesgericht Linz einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens eingebracht. Laut Gläubigerschützer AKV sind Passiva in Höhe von 2,2 Millionen Euro vorhanden. Demgegenüber stehen offenen Kundenforderungen der BB-Bau in Höhe von 640.000 Euro und Anlagevermögen in Höhe von 40.000 Euro. Es gibt 96 Gläubiger, Dienstnehmer sind nicht mehr beschäftigt.

Gründe für Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit wurden im Konkursantrag nicht genannt. Um das Verfahren zu eröffnen, muss das Unternehmen, das 2019 gegründet wurde, noch 4000 Euro Kostenvorschuss beibringen, wofür 14 Tage Zeit bleibt.

Eine Sanierung und Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant.

