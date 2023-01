Baufirma Hausl + Schmid ist pleite

Am Donnerstag wurde am Landesgericht Wels ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, wie die Gläubigerschutzverbände AKV, Creditreform und KSV1870 berichten. Das Unternehmen mit Sitz in Oberndorf bei Schwanenstadt hatte einen Eigenantrag gestellt.

Von der Insolvenz betroffen sind laut den Angaben der Gläubigerschützer zehn Dienstnehmer und zwischen 40 und 60 Gläubiger. Die Schulden betragen rund 1,5 bis 1,6 Millionen Euro. Während der Saison waren rund 25 Mitarbeiter beschäftigt. Die Firma ist als Baumeister, Dachdecker, Holzbau-Meister und Spenglerei tätig.

"Als Gründe für das Abgleiten in die Insolvenz werden unter anderem neben Verlusten in den vergangenen Jahren auch der Arbeitskräftemangel sowie die Corona-Pandemie angeführt", so der AKV. Der KSV1870 berichtet, dass die Insolvenzursachen in der Erweiterung um die Sparte Hochbau liegen, die wegen des Fachkräftemangels gescheitert sei. Das Unternehmen habe eine andere Firma, die Schmid Gesellschaft mbH, 2017/18 erworben. Dabei habe es "Anlaufschwierigkeiten" gegeben, teilt Creditreform mit.

Als Insolvenzverwalter wurde Christoph Doppelbauer von der Insolvenz-Treuhand Gesellschaft bestellt. Die erste Gläubigerversammlung findet am 20. April statt. Eine 20-prozentige Quote wird angeboten. Der Betrieb bleibt geöffnet.





