Bauernjahr 2025: Mehr Förderungen, aber Stillstand bei Investitionen

Was bedeutet eine mögliche blau-schwarze Bundesregierung für die Landwirtschaft? Das hänge davon ab, was herauskomme, sagt Oberösterreichs Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Waldenberger: "Mich stimmt optimistisch, dass das Zurückfahren von oft ideologisch geprägter Bürokratie und der Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit in so einer Regierungskonstellation einfacher sein sollten." Die FPÖ bekenne sich ihm zufolge grundsätzlich zur Landwirtschaft, aber in manchen Tierschutzfragen sei sie auch schon nicht so landwirtschaftsorientiert gewesen. "Es wird spannend."

Gemeinsam mit Kammerdirektor Karl Dietachmair gab Waldenberger am Mittwoch einen Agrarausblick auf das Jahr 2025. "Deregulierung, Umweltorientierung und die Stärkung der Tierhaltung" werden demnach Schwerpunkte.

Die Förderungen für die Bauern in Österreich (Direktzahlungen, Ausgleichszulage, Umweltprogramm) steigen heuer um 3,9 Prozent auf insgesamt 1,485 Milliarden Euro, im Vorjahr erhöhten sie sich um 4,6 Prozent. Das ist auf das inflationsbedingte "Impulspaket" von Bund und Ländern zurückzuführen und sei "dringend notwendig" gewesen, sagt Dietachmair. Für die nächste Periode der gemeinsamen EU-Agrarpolitik ab 2028 fordert die Kammer laufende Inflationsanpassungen.

Franz Waldenberger (l.), Karl Dietachmair

Bauern investieren derzeit wegen guter Absätze fast nur im Geflügelbereich. Stillstand herrscht wegen rechtlicher Unsicherheiten in der Schweine- und nun auch in der Rindermast. Wie berichtet, hat der Verfassungsgerichtshof die Übergangsfrist für die Umstellung in Schweineställen aufgehoben. Die bisherige Regierung einigte sich auf keine Nachfolgeregelung, nun droht ein ersatzloses Verbot der Vollspaltenboden-Ställe ab 1. Juni. Ausgelöst worden war das Urteil von einer Verfassungsbeschwerde des Landes Burgenland, das aktuell auch eine Beschwerde gegen Vollspaltenböden in Rinderställen eingebracht hat. "Es geht um Investitionen auf 20, 25 Jahre, natürlich warten derzeit alle ab, kaum jemand investiert", sagt Dietachmair. Er hofft auf rasche Entscheidungen. Waldenberger kritisiert "bauernfeindliches" Vorgehen des Burgenlands.

Schwere Zeiten für Tierwohl, Bio

"Wir brauchen faire Rahmenbedingungen auf nationaler und europäischer Ebene und ein klares Bekenntnis zur Produktionsfunktion der Landwirtschaft", sagt Waldenberger und nennt als Beispiele Pflanzenschutzvorgaben, Freihandelsabkommen und notwendige Exporte. Oft entstehe der Eindruck, dass Landwirtschaft als politisches Experimentierfeld betrachtet werde. Forderungen nach einem Abbau der Tierhaltung von Klimaschützern schadeten dem Agrarstandort. Sie sei unverzichtbar, um Grünland und Ackerfutter für Lebensmittelproduktion nutzen zu können. Wiederkäuer seien Teil eines Kreislaufs.

Die Preise für tierische Produkte sind derzeit laut Waldenberger "akzeptabel", aber im Ackerbau "extrem schlecht". Und alles, was höherpreisig vermarktet werde (Tierwohl, Bio), erlebe derzeit wegen der Preissensibilität der Konsumenten "schwere Zeiten".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.