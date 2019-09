Der österreichische Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern Agrana AG bietet den österreichischen Rübenbauern für den Anbau 2020 erstmals lukrative Drei-Jahres-Verträge, damit sie den Rohstoff für ihre Zuckerfabriken in Tulln und Leopoldsdorf (Niederösterreich) sichern kann. Wegen des Preisverfalls am EU-Markt und den Ernteverlusten durch Schädlinge haben viele Bauern ihr Interesse an den Rüben verloren.