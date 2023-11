"Finnland macht vor, dass eine verpflichtende Herkunfts-Kennzeichnung von Fleisch in Restaurants schaffbar ist", sagt Josef Moosbrugger, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, zu den OÖN. Er fordert die Umsetzung dieses "einfachen, praktikablen Modells" für tierische Produkte in der Gastro in Österreich, es wäre ihm zufolge "kein Bürokratiemonster".