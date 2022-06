"Es ist das einzige Düngemittelwerk in Österreich. Ein Verkauf ins Ausland ist fahrlässig", sagt Fritz Gattermayer, Agrarökonom, bis zum Vorjahr Vorstandsmitglied des Agrarkonzerns Agrana und nun Vollerwerbsbauer in der Scharten. Die Konzentration in dem Marktsegment nehme weiter zu, sagt Martin Bäck, Obmann der oö. Rübenbauern. "Es gibt dann nur noch wenige Anbieter.