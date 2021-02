Bauern-Gipfel: Pochen auf Kennzeichnung

Der nun von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) vorgelegte erste Verordnungsentwurf geht den Agrariern aber nicht weit genug. "Wir wollen keine halben Sachen", sagte Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger bei einem Gipfeltreffen, an dem der Oberösterreicher Walter Lederhilger (Verband der Schweinebauern) teilnahm.

"Wir müssen umsetzen, was vereinbart ist, nämlich die verpflichtende Herkunftskennzeichnung bei verarbeiteten Produkten und in der Gemeinschaftsverpflegung bei den Produktgruppen Milch, Fleisch, Eier, und müssen den gesamten rechtlichen Rahmen ausnützen", so Moosbrugger. Anschober müsse nachschärfen, fordert Bauernbundpräsident Georg Strasser. Der Entwurf enthalte lediglich eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung für Rindfleisch und Eier. Konsumenten hätten aber Klarheit in Kantinen und vor Supermarktregalen verdient.