Bau&Boden-Gesellschaft wird geschlossen, Ortner Real sucht Investor

Die Zentrale von Bau & Boden in der Linzer Hirschgasse

Insolvenzverwalter Rudolf Mitterlehner hat den Schließungsantrag für die Bau & Boden Immobiliengesellschaft am Dienstag beim Landesgericht Linz eingebracht. „Die Gesellschaft ist ein Rädchen in der gesamten Gruppe und hat keine weiteren Tätigkeiten zu verrichten“, sagt der Linzer Anwalt. Bau & Boden war, wie berichtet, als Projektentwickler, Makler und Generalplaner tätig und war die Tochter der Ortner Real, die wiederum an zahlreichen Projektgesellschaften beteiligt ist.