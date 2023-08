Bau: Überhitzung ist vorbei, Land schließt Anreize nicht aus

Wie berichtet, hat der Chef der Etzi-Baugruppe, Maximilian Etzenberger, einen Brief an die Landespolitik geschickt und wegen starker Rückgänge im privaten Wohnbau vor den Folgen für die Branche gewarnt. Was sagt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner dazu? "Es war wichtig, dass es gelungen ist, die KIM-Verordnung für Wohnbaukreditvergaben weitgehend zu entschärfen." Die Zeit der Überhitzung am Bau sei vorbei, jetzt sei der ideale Zeitpunkt zu investieren. "Billiger als jetzt wird es nicht mehr