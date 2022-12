"Bau & Boden"-Geschäftsführer Andreas Ortner tödlich verunglückt

"Mit ihm ist eine große Persönlichkeit von uns gegangen – er hinterlässt eine schmerzliche Lücke. Andreas war ein Mensch voller Unternehmergeist, Fleiß und Kompetenz. Für ihn standen seine Mitmenschen immer an erster Stelle, wofür wir noch lange dankbar sein werden. Unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme gelten in dieser schweren Zeit seiner Familie und seinen Angehörigen", schreibt das Unternehmen in einer Aussendung.

Ortner war nicht nur Geschäftsführer von "Bau & Boden", sondern auch von der ORTNER Real GmbH.

