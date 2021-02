An einer breiten Brust mangelt es ihnen nicht. „The front page of the internet“, also die Startseite des Internets, tauften die drei Unternehmer Steve Huffmann, Alexis Ohanian und Aaron Swartz 2005 die von ihnen gegründete Online-Plattform Reddit. Was ursprünglich womöglich als ironischer Zusatz gemeint war, gerät spätestens seit dieser Woche in die internationalen Schlagzeilen.