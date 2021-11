Der Euro wird erwachsen: Am 1. Jänner jährt sich die Einführung des Zahlungsmittels zum 20. Mal. Und geht es nach der EU-Kommission, sollen im Jubiläumsjahr auch die Weichen für den Euro im digitalen Zeitalter gestellt werden. Bis der "digitale Euro" verfügbar sein wird, sind aber noch viele Fragen offen. Das wurde gestern bei einer Online-Pressekonferenz der Zahlungsplattform P19 klar. Was ist der digitale Euro? Der digitale Euro gleicht dem Bargeld, das Nutzer in Münz- oder Papierform im