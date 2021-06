Banner mit neuem Standort in Thalheim

Mit dem Anfang Juni neu eröffneten Produktionsstandort in Thalheim bei Wels sieht man sich für die Zukunft gut gerüstet. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat man den Absatz von vier auf 4,1 Millionen Batterien und den Umsatz um zwei Prozent auf 270 Millionen Euro steigern können.

Außerdem wurde Anfang Juni ein neuer Standort in Thalheim bei Welser eröffnet. Dort wurden zehn Millionen Euro investiert und 25 neue Arbeitsplätze geschaffen. Dort soll die Produktion von Industriebatterien und Stromspeicher konzentriert werden, also Batterien für Stapler oder Hebebühnen, aber auch Notstrombatterien für Krankenhäuser.

Mit einer Agenda 2030 will Banner auf die „massiven Veränderungen“ in der Autobranche reagieren. Man sehe aber durchaus Wachstumschancen, auch bei steigendem Anteil von E-Autos, sagte Andreas Bawart, kaufmännischer Geschäftsführer von Banner. „Starterbatterien werden auch in Zukunft das Kerngeschäft von Banner bleiben“, sagte Bawart. Die zwei großen Geschäftsfelder dabei seien die Erstausstattung und der „Aftermarket“, also der Ersatz der Blei-Säure-Akkus. Man werde sich stark auf AGM Batterien konzentrieren sowie auf jene für Lastwagen, also im hochwertigen Bereich. Auch im Ersatzgeschäft sieht man in den nächsten Jahren viel Potenzial und ein globales Marktwachstum um zwei bis drei Prozent.