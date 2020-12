Österreichs einziger Batteriehersteller, Banner mit Sitz in Leonding, bleibt nicht von den Auswirkungen der Coronakrise verschont: Das Jahr ist für die Automobilindustrie schwierig. "Im April und Mai ist das Geschäft fast auf null gefallen", sagt Franz Märzinger, bei Banner für Vertrieb und Marketing zuständig. Das werde sich im laufenden Geschäftsjahr (per 31. März) auf den Umsatz auswirken. Hier rechnet man mit einem Rückgang, was auch an den Rohstoffpreisen liege.