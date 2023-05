Bankhaus Spängler: Bestes Ergebnis im 195. Jahr

Der Standort am Linzer Hauptplatz

Um 65 Prozent ist das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) auf 12,5 Millionen Euro gestiegen. "Neben dem Stammhaus in Salzburg haben unsere Niederlassungen in den Regionen Pinzgau, Tirol, Oberösterreich, Wien und Steiermark wesentlich dazu beigetragen", sagt Werner G. Zenz, Vorstandssprecher der ältesten Privatbank Österreichs mit rund 270 Mitarbeitern. Die Bank ist in Familienbesitz.

Der Ergebnisanstieg ist laut Zenz nur teils auf die gestiegenen Zinsen zurückzuführen, was sich im vierten Quartal bemerkbar gemacht habe. Vor allem habe man viele Kunden gewonnen, das Provisionsgeschäft sei sehr gut gelaufen. Das Bankhaus ist in den Bereichen Private Banking/Vermögensverwaltung, Einlagen/Kredite, Beratung von Familienunternehmen tätig.

Das Kundenvolumen blieb im Vorjahr mit rund 9,7 Milliarden Euro stabil. Die Rückgänge wegen gesunkener Aktien- und Anleihenkurse wurden mit Zuflüssen aus dem Neugeschäft kompensiert. Die Online-Vermögensverwaltung "Carl" hat schon mehr als 150 Millionen Euro verwaltetes Vermögen.

Leiter des Standorts Linz, ist, wie berichtet, ab 1. Juli Rudolf Eder. Johann Penzenstadler sagt, er freue sich, mit dem Rekordergebnis in Pension zu gehen. Oberösterreich trug mit 17 Mitarbeitern 13 Prozent zum Gesamtergebnis bei.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens