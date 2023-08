Bankensteuer: Brunner winkt ab, Grüne offensiver

Finanzminister Magnus Brunner (VP) erteilt der Einführung einer neuen Bankensteuer eine Absage. Das sei derzeit nicht vorgesehen, sagte er am Mittwoch in Ö1.

Der Koalitionspartner ist offensiver. Der Grüne Klub teilte den OÖNachrichten mit: "Sollte diese Entwicklung so weitergehen, wird es auch im Interesse des Finanzministeriums sein, hier rechtzeitig Maßnahmen geprüft und vorbereitet zu haben, die dieser Schieflage entgegenwirken können." Die Schieflage aus Sicht der Grünen: steigende Kreditzinsen, niedrige Sparzinsen, hohe Bankengewinne.

Klubobfrau Sigrid Maurer Bild: APA/ESTELLA BERGER

Brunner verwies auf Gespräche mit den Banken bezüglich Transparenz und Kundenfreundlichkeit. Man müsse schauen, wie die Banken die Situation noch verbessern könnten. Die Freiheitlichen fordern eine "Übergewinnsteuer" wegen der "massiven Schieflage bei Soll- und Habenzinsen", wie Parteichef Herbert Kickl sagte.

Auslöser der Diskussion ist Italien, das, wie berichtet, eine Übergewinnsteuer eingeführt hat. Die überraschende Entscheidung hatte Aktienkurse italienischer Banken abstürzen lassen. Die Regierung hat die Sondersteuer darum nun mit einer Obergrenze versehen. Die Einnahmen sollen 0,1 Prozent der Bilanzsumme nicht überschreiten, teilte das Finanzministerium mit.

Debattiert wurde in Österreich am Mittwoch angesichts des Hochwassers in Südösterreich auch das Thema Katastrophenversicherung. Katastrophenschäden sind vor allem aufgrund der zu hohen notwendigen Prämien nur schwer versicherbar. Versicherungen gegen Naturgefahren könnten aber leistbar werden, wenn rechtliche Vorschriften eine große Risikostreuung ermöglichen würden, sagte der Generalsekretär des Versicherungsverbandes, Christian Eltner. Gäbe es eine flächendeckende Katastrophenversicherung, wäre eine "entsprechend große Zahl an Versichertenrisiken vorhanden". Eltner verwies auf die ähnlich funktionierende Feuerversicherung. Die Politik sei gefordert.

Finanzminister Brunner winkte aber ab. Die zuständigen Ministerien würden eine flächendeckende Katastrophenversicherung nicht umsetzen. Brunner verwies auf den bestehenden Katastrophenfonds. Die Arbeiterkammer sprach sich aufgrund hoher Kosten ebenfalls dagegen aus.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens

