Bankenskandal: 705 Millionen Euro Schulden

Aktiva von 163,4 Millionen Euro stünden Schulden von 868,9 Millionen Euro gegenüber, teilten die Masseverwalter Gerwald Holper und Michael Lentsch am Donnerstag nach der zweiten Gläubigerausschusssitzung am Landesgericht Eisenstadt mit. Pro Jahr habe die Bank im laufenden Geschäft etwa 20 Millionen Euro Verlust gemacht. Rund 40 Prozent aller Firmenkredite waren notleidend. Fast 690 Millionen Euro existieren nur auf dem Papier.

Zusätzlich zu den laufenden Verlusten seien seit 2010 insgesamt 156 Millionen Euro in bar oder mit Scheck ohne Rechtsgrundlage "aus der Bank getragen" worden. 57 Millionen konnten bisher zugeordnet werden und flossen auf verschiedene Weise an den Mattersburger Fußballklub, in die Bedienung fiktiver Kredite und an den Gastronomiebetrieb des Vereins. Von 99 Millionen Euro fehle noch jede Spur, sagten Holper und Lentsch. Für die 373 Gläubiger sei derzeit kaum verwertbares Vermögen vorhanden.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Mattersburg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.