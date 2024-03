Banken warnen EU: Finger weg von Einlagensicherung

"Die Vorschläge gehen in die falsche Richtung", sagt Willibald Cernko. Der Obmann der Bankensparte in der Wirtschaftskammer und Erste-Group-Chef schlägt Alarm, weil aktuelle EU-Pläne eine Änderung der Regeln für Bankensanierungen und -abwicklungen vorsehen, mit denen die österreichische Einlagensicherung "geschwächt" werden könnte.

Zur Erklärung: Als Lehre aus der Finanzkrise wurde vor rund neun Jahren das EU-Banken-Abwicklungsregime installiert – mit einem Geldtopf, der für die Abwicklung von mittleren und großen Banken bereitsteht, die kollabieren. Dieser Topf wurde auch von mittleren und großen europäischen Banken gefüllt und ist rund 190 Milliarden Euro schwer. Zum Einsatz kommen musste er bisher noch nicht.

Gleichzeitig gibt es in Österreich die nationalen Einlagensicherungssysteme, die für kleinere Banken gelten – die ESA (Einlagensicherung Austria) für Aktienbanken, Hypos und Volksbanken und jeweils eigene Einlagensicherung der Raiffeisenbanken und der Sparkassen. Diese werden von den jeweiligen Banken befüllt und garantieren, dass Sparer Einlagen bis zu 100.000 Euro ausgezahlt bekommen, wenn eine Bank kollabiert – was vier Mal der Fall war (Sberbank, Commerzialbank Mattersburg, Autobank, AAB (vormals Meinl Bank)). "Unsere Systeme haben sich bewährt", sagt Franz Rudorfer, Aufsichtsratschef der ESA, in der rund 800 Millionen Euro liegen.

"Keinesfalls zustimmen"

Manche EU-Vertreter und Länder wie Italien forcieren schon länger, die Systeme ganz zu vereinheitlichen. Die aktuellen Pläne sehen daher unter anderem vor, dass das Geld aus nationalen Einlagensicherungen in den europäischen Abwicklungstopf fließt. Dieser wäre dann in der Regel auch für kleinere Banken zuständig. "Dadurch könnten Einlagensicherungsfonds von Abwicklungsbehörden binnen kürzester Zeit geleert werden, ohne dass eine Auszahlung an Sparer erfolgt", sagt Raiffeisenverband-Generalsekretär Johannes Rehulka. Cernko: Die Regelung, wonach zuerst Aktionäre und große Gläubiger der Bank haften sollen, würde auch untergraben.

Die EU-Kommissionspläne haben vorige Woche den zuständigen Ausschuss im EU-Parlament passiert. Cernko appelliert nun an die Mitgliedsstaaten und Finanzminister Magnus Brunner, "keinesfalls zuzustimmen".

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens