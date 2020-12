Banken sollen weiter keine Gewinne ausschütten

Die Banken der Eurozone sollen nach dem Willen der Europäischen Zentralbank (EZB) möglichst noch bis Herbst 2021 auf die Zahlung von Dividenden an ihre Aktionäre und auf Aktienrückkäufe verzichten. Damit rückt die Zentralbank ein Stück weit vom generellen Dividendenstopp ab, der bis Jahresende galt. Sie mahnt aber weiterhin zur Vorsicht angesichts möglicher Folgen der Corona-Pandemie für ausstehende Kredite der Geldhäuser.

Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) unterstützt die von der EZB sowie dem Entscheidungsgremium der Europäischen Bankenaufsicht beschlossene dringende Empfehlung an alle Banken, bis 30. September 2021 möglichst auf Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe zu verzichten sowie bei der Auszahlung von Boni und anderer variabler Gehaltsbestandteile äußerst zurückhaltend zu sein. "Wenn die staatlichen Hilfs- und Stützprogramme auslaufen, werden die gravierenden Auswirkungen der Pandemie auf die Realwirtschaft angesichts des Rückstaus an Insolvenzen auch auf die Kreditinstitute durchschlagen. Dafür gilt es gewappnet zu sein", so die FMA-Vorstände Helmut Ettl und Eduard Müller. Etwaige Ausschüttungen sollten einen Anteil von 15 Prozent der kumulierten Gewinne von 2019 und 2020 oder 0,2 Prozentpunkte der harten Kernkapitalquote nicht überschreiten. Sollte eine Bank eine Ausschüttung planen, müsse die Aufsicht zustimmen.

Die EZB, die seit November 2014 die größten Banken im Euroraum direkt beaufsichtigt, hatte die Finanzinstitute im Euroraum schon kurz nach Beginn der Pandemie aufgefordert, vorerst auf die Ausschüttung von Dividenden und auf Aktienrückkäufe zu verzichten. Viele Banken strichen in der Folge geplante Gewinnausschüttungen für das Geschäftsjahr 2019 oder verringerten diese zumindest.